Les 6 types de génie au travail. Comprendre vos dons, vos frustrations, votre équipe

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux et celles qui connaissent le blues du dimanche soir, qui ont la sensation de faire du surplace ou dont le travail n'est pas (ou plus) satisfaisant : c'est un coup de pouce pour se remettre en chemin vers un avenir plus épanouissant. Patrick Lencioni propose une grille de lecture du monde professionnel permettant d'exploiter les dons naturels des uns et des autres, d'augmenter la productivité et de réduire les jugements inutiles. Le travail se décompose en six étapes qui requièrent des compétences ciblées pour chaque individu : - deux constituent son pouvoir ; - deux autres sont des tâches associées à des compétence acquises sans affinité particulière ; - deux sont de véritables sources de frustration. Une fois ce diagnostic interne posé, chaque membre d'une équipe peut trouver sa place. Son manager est également à même de recruter des profils complémentaires afin de constituer un collectif optimisant les compétences et, par conséquent, plus efficace. Loin de la caricature, l'analyse fine des atouts et difficultés des individus crée les conditions d'une transformation collective réussie et d'une culture d'entreprise enthousiasmante, au service d'un business florissant. Ce livre porte une promesse simple et accessible : nous faire gagner du temps et miser sur la complémentarité des personnes au sein d'une équipe. Découvrez votre génie professionel et votre équipe idéale !