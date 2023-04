Gin Tama Tome 77

Afin de retirer Utsuro des griffes des membres de la secte astrale, Gintoki et ses compagnons enchaînent les combats à mort. De leur côté, les habitants d'Edo font preuve d'une détermination sans faille et ils se servent des liens qui les unissent comme d'une arme. Mais il ne reste que quelques instants avant que le corps d'Utsuro soit fin prêt. Que vont devenir la ville d'Edo et l'agence à tout faire ? Ce volume marque la fin de la série "Gintama" !!