Eclats de rêves. Tome 1, Des rêves et du sang

Chêna Aliutis, fille du Premier Conseiller du roi de Kazany, fait un rêve étrange : son meilleur ami est assassiné, poussé du haut d'une tour. Rien qu'un rêve. Vraiment ? Au matin, elle découvre avec stupeur que son meilleur ami est bel et bien mort ! Tous pensent qu'il s'agit d'un suicide, tous, sauf Chêna. Elle le sent, il a été tué. Un assassin rôde à la cour. Personne ne la croit, alors elle n'a pas le choix, elle doit enquêter. Seule. Ses premiers soupçons se portent sur le redouté Kérès, le Maître-Gardien des dragons. Des bruits inquiétants courent sur cet homme mystérieux et séduisant. Pourtant, loin de lui mettre des bâtons dans les roues, il va tout faire pour l'aider. Mais Chêna peut-elle lui faire confiance ? Que se trame-t-il vraiment à la cour ? Plus Chêna s'approche de la vérité, plus elle se met en danger. Et elle est très loin d'imaginer ce qui l'attend... Entre dangers, révélations et magie, entrez dans le royaume de Kazany, où personne n'est ce qu'il prétend être.