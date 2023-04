Flore du Massif Armoricain et ses marges. Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Deux-Sèvres

Le Massif armoricain se distingue par son histoire géologique qui contribue fortement à l'identité de ce territoire, et plus particulièrement à la composition de sa flore sauvage. Cet ouvrage présente toutes les plantes présentes dans le Massif armoricain, c'est-à-dire la Bretagne, la Basse-Normandie, les Pays de la Loire, et le département des Deux-Sèvres, soit plus de 2500 espèces. Ce guide présente les caractéristiques géographiques et écologiques de ce territoire à travers les grands types de végétation présents dans la région. Chacune des espèces végétales est présentée à travers une courte monographie avec sa description, ses périodes de floraison, son écologie et sa répartition. Les cartes de présence des espèces ont été réalisées en collaboration avec le Conservatoire botanique national de Brest.