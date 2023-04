La voie du bonheur. Mes mille et une vies. Une méthode inédite pour prendre son destin en main

Le bonheur est une émotion, une notion philosophique définit comme un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. C'est le but le plus élevé de l'existence humaine, celui que toute personne cherche à atteindre, consciemment ou non. Parfois, cet objectif peut paraître difficile à poursuivre au quotidien mais il existe des clés et des méthodes pratiques à appliquer afin de s'assurer d'avancer en toute sérénité, de rester épanoui et en parfaite harmonie avec ses valeurs et ses principes de vie. Grâce à ce livre, découvrez l'histoire hors du commun d'un homme ordinaire qui a su écouter ses envies, nourrir ses ambitions et poursuivre ses rêves jusqu'au bout. Un chemin semé d'embûches et de difficultés qui lui a également permis de s'instruire, de s'interroger, de se construire et de se réinventer au fur et à mesure des années. Apprendre à se connaître, découvrir ses forces et ses faiblesses, faire les choix qui nous correspondent et oser passer à l'action pour atteindre ses rêves... tel est l'objectif de ce guide complet. Dans ce véritable vade-mecum du développement personnel, Serge Peffer nous raconte son parcours personnel et professionnel aussi imprévisible qu'incroyable. Laissez-vous guider et partez à la découverte du monde des affaires, au sein des plus hautes sphères du pouvoir. Une immersion totale au coeur des secteurs entrepreneurial et institutionnel, remplie de surprises et de rebondissements, qui vous guidera sur le chemin de votre propre réussite ! Entre média et politique, amitié et famille, réussite et déception, l'auteur partage ici ses mille et une vies et dévoile tous ses secrets pour vous permettre d'atteindre vos rêves les plus fous.