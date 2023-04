Danemark Suède. Edition 2023

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Copenhague, Musée des Bateaux vikings, Ile de Tjörn... - Les coups de coeur : S'émerveiller devant le pont de l'Øresund ; Dîner branché sur Södermalm ; Dormir dans un igloo dans l'incroyable Ice Hotel de Jukkasjärvi... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Histoire viking à Copenhague ; Un paradis Lego à Billund ; Bain de sciences à Stockholm... - Des suggestions d'itinéraires : Le meilleur du Danemark en 14 jours ; Stockholm et la Dalécarlie en 8 jours ; Göteborg et le Bohuslän en 8 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Ce guide est divisé en 2 parties : - Découvrir la Suède : Sjaelland ; Fionie ; Jutland. - Découvrir le Danemark : Stockholm et le centre ; Malmö, la côte sud et Gotland ; Göteborg et la côte ouest ; Le Nord et la Laponie. Pensez à utilisez en complément notre Carte National Danemark n°749 et notre Carte National Suède n°753. MICHELIN vous GuideVert l'Europe de vos rêves !