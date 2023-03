Tous des loups

Dans un village isolé et inhospitalier du Nord canadien, la rumeur court. Un homme en fuite, accusé d'avoir assassiné froidement sa femme et son enfant, se terrerait dans la forêt boréale. Matthew Callwood arrive tout juste en poste dans la région. Jeune policier idéaliste et téméraire, il est rapidement confronté à ses collègues qui boivent et fricotent avec les trafiquants du coin. Malgré tout déterminé à relever la trace du meurtrier en cavale, Callwood entreprend une traque sans relâche dans un dédale de lacs et marais aux confins indéfinissables. Au fil des mois, le policier découvre qu'il a affaire à plus fort que lui. Le chasseur devient le chassé. Sur un territoire démesuré au climat impitoyable, la nature sauvage, surtout celle de l'homme, reprend toujours ses droits. "Encore faut-il le trouver, Corneau. Autant les chances de succès lui semblaient minces, autant Callwood est persuadé, à présent, que sa colère le mènera tout droit à sa proie. Chaque fois que le canot double une pointe, débouche d'un ruisseau, émerge d'un écran de quenouilles, le jeune policier se lève sur les genoux, le regard avide, persuadé de trouver son ennemi devant lui. Il a faim d'en découdre".