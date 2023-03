Patrimoine professionnel. Edition 2023

Un instrument précieux d'aide à la gestion du patrimoine des professionnels ! Entièrement réactualisée et donc parfaitement à jour des récentes lois de finances, cette 31e édition intègre et explicite les nombreux changements législatifs et permet de répondre à toutes les questions que se posent les professionnels dans un environnement législatif et réglementaire complexe : réforme de l'activité professionnelle indépendante, développement de l'épargne retraite, rôle accru des assurances complémentaires santé, réforme du cautionnement... Cet outil documentaire d'aide à la gestion de patrimoine, pluridisciplinaire et exhaustif, couvre l'ensemble des spécificités juridiques, sociales, fiscales et économiques propres à plus de 100 professions (professions libérales, commerçants, artisans, dirigeants de société, exploitants agricoles), ainsi que les éléments communs à ces professions (fiscalité de l'outil de travail, risques et responsabilités, transmission...). Le patrimoine professionnel a été conçu pour les professionnels les plus exigeants qui souhaitent accompagner leurs clients professionnels dans leur stratégie patrimoniale et leur apporter un conseil de qualité. Le patrimoine professionnel 2022 est indispensable pour comprendre les attentes et les besoins de leurs clients, les aider à réaliser les meilleurs choix en fonction des objectifs professionnels poursuivis et leur proposer des conseils et des pistes de solution adaptées et justifiées.