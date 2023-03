Ce musée imaginaire abrite la plus prestigieuse collection d'art jamais rassemblée. Ses 440 salles mettent à l'honneur des milliers d'oeuvres emblématiques ou confidentielles, immenses ou minuscules, mais toutes d'une valeur inestimable. Les peintures, sculptures, fresques, photographies, tapisseries, frises, installations, performances, vidéos, estampes, paravents, céramiques, manuscrits et bijoux ici réunis offrent un regard sans précédent sur l'histoire de l'art du monde. Nulle part ailleurs Le Printemps de Botticelli, les portraits de Rembrandt et les montres molles de Salvador Dalí côtoient des céramiques chinoises, les estampes d'Hokusai, des pièces d'orfèvrerie péruviennes, les peintures rupestres de la grotte de Lascaux ou les oeuvres de Pablo Picasso, Bruce Nauman et Cy Twombly. En flânant dans ses 25 galeries, vous découvrirez des oeuvres de toutes les époques et de toutes les cultures sélectionnées parmi plus de 600 collections publiques et privées à travers 66 pays. Des textes muraux rédigés par des experts apportent un éclairage pertinent sur la diversité de la créativité humaine, tandis que des cartels explicatifs décrivent chaque oeuvre en détail. Les références croisées vous guident tout au long d'un voyage riche en découvertes. Des cartes, un glossaire et un répertoire des musées complètent ce parcours aussi exaltant qu'instructif. Réalisé pendant dix ans par plus de 100 spécialistes, Le Musée absolu est une ressource sans égal : un musée imaginaire monumental accessible 365 jours par an.