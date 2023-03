Comptant plus de 17 000 îles, l'Indonésie est le berceau de la muscade, du macis ou du clou de girofle, qui parfument sa cuisine relevée. La Table indonésienne explore la richesse culinaire de ce pays à travers l'histoire personnelle et les recettes de son autrice, des souvenirs de son enfance passée à cuisiner avec sa grand-mère à Manado jusqu'à ses voyages dans tout l'archipel. Il rassemble tous les classiques de la cuisine indonésienne tels que le poulet satay, le nasi goreng ou le boeuf rendang. - Un parcours à travers les recettes indonésiennes emblématiques comme les sambals relevés, les satays épicés et le boeuf rendang, considéré par certains comme le meilleur plat au monde ainsi que des plats régionaux : currys parfumés à la noix de coco, délicieuses soupes laksas, copieux sotos, desserts traditionnels... - Le livre comprend une introduction à la gastronomie indonésienne et de nombreuses anecdotes personnelles témoignant de la richesse de l'histoire et des inspirations à l'origine de chaque recette - 150 recettes accessibles réalisables à la maison, à base d'ingrédients faciles à se procurer et employant des méthodes simples - De superbes photographies des recettes et de la culture indonésienne par le photographe londonien Yuki Sagiura