Colère, peur et joie. Accompagner mon garçon dans ses émotions

Pourquoi nos garçons réussissent-ils moins bien à l'école que les filles ? Pourquoi vivent-ils plus de problèmes de comportement ? Pourquoi subissent-ils plus d'épisodes de violence ? La réponse se trouve dans la gestion de leurs émotions. ? Que ce soit la colère, la peur, la tristesse ou même la joie, nos garçons expriment souvent leurs émotions différemment des filles. Et la raison est bien simple : nous ne les éduquons pas de la même manière. ? En s'éloignant des stéréotypes de genre, Dre Marie-Claire Sancho offre un véritable guide pratique pour accompagner son garçon de 0 à 11 ans dans ses émotions. A l'aide de stratégies gagnantes, d'outils concrets et de beaucoup d'humour, vous serez accompagné à chaque étape de la vie de votre garçon afin qu'il soit plus heureux, plus habile socialement, plus respectueux dans ses relations intimes, et qu'il ait davantage de chances de réussite académique. ? Avec ce guide, vous saurez dorénavant comment réagir face à des situations ou des comportements qui vous laissaient parfois sans voix.