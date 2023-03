Mustafa Kemal invente la Turquie moderne (1919-1924)

Paul Dumont, historien spécialiste de la Turquie, retrace l'histoire de la Turquie de la Première Guerre mondiale aux premières réformes d'Atatürk dans un livre synthétique et accessible à tous. L'histoire de la Turquie, de la fin de la Première Guerre mondiale aux premières réformes d'Atatürk Comment un général isolé, désavoué par le Sultan, éloigné des instances politiques turques traditionnelles, à la tête d'une troupe de soldats épuisés par quatre années de guerre, a-t-il réussi à s'opposer efficacement à deux des plus grandes puissances d'Europe (la France et l'Angleterre), et à accomplir une révolution qui a contribué à façonner le visage d'une large partie du monde ? La Turquie nouvelle qui succède en 1923 à celle des sultans a pour ambition principale de vivre libre, indépendante et tournée vers le modernisme. Désormais et pour de nombreux peuples à la recherche de leur identité, la révolution kémaliste sera une référence et un prototype : une large partie des démarches accomplies depuis et jusqu'à aujourd'hui par les Etats musulmans et afro-asiatiques découle de l'expérience kémaliste. Un livre proposé par André Versaille. Première édition : Complexe, 2006.