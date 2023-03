L'évolution, question d'actualité ?

L'homme a-t-il inventé l'évolution ? La nature est-elle bien faite ? Quel rapport entre Covid19 et l'évolution ? Etre parent, cela s'apprend-il ? La société est-elle un super-organisme ? Un monde sans violence est-il viable ? Peut-on soigner le cancer avec l'évolution ? La technologie est-elle le propre de l'homme ? Cet ouvrage propose une découverte inédite et passionnante de l'évolution du vivant où se mêlent questions de société et découvertes scientifiques. Guillaume Lecointre, spécialiste des questions d'évolution au Muséum national d'Histoire naturelle, entraîne le lecteur dans une aventure biologique surprenante au coeur de l'actualité et aux confins des temps. A travers 80 questions naïves ou faussement naïves posées par tout un chacun après des conférences, ce livre nous fait découvrir que l'évolution est captivante, qu'elle peut être belle, et surtout, qu'elle est d'actualité !