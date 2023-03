L'expérience de la thèse en management. Regards croisés de jeunes docteurs

Si de nombreux supports d'accompagnement méthodologique existent, l'expérience de la thèse en elle-même est finalement peu documentée. Il s'agit ici de proposer un ensemble de contributions comme autant de retours d'expériences de la thèse par des jeunes docteurs. Cet ouvrage interroge à la fois l'idée même de faire une thèse, les difficultés à définir un sujet qui contribuera à la fois à la connaissance théorique et permettra de dégager des implications managériales actionnables. Il met en perspective les questionnements partagés par de nombreux doctorants ou futurs doctorants concernant la collecte et l'analyse de données, mais aussi l'entrée en communauté du chercheur. Il illustre ces thèmes par des retours d'expériences, sans pour autant renoncer à l'effort de conceptualisation qui permet de dépasser le simple statut de récit. Loin d'encourager à la standardisation des manuscrits de thèse, il invite à penser la diversité des approches et la pluralité de leurs finalités.