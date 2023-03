Islam et islamisme en Occident. Eléments pour un dialogue

Comment prétendre lutter contre le racisme qui vise les musulmans et contrer la peur qu'engendre l'islam en faisant fi de ce qu'est le courant islamiste ? En tenir compte amène les auteurs à proposer une lecture renouvelée des rapports entre les musulmans immigrés et leurs sociétés d'accueil occidentales, notamment celle du Québec. Pour comprendre les répercussions de ces enjeux dans la culture politique des sociétés musulmanes et dans les processus d'intégration des pays d'accueil, un retour aux sources historiques s'avère essentiel. Cet examen montre bien que les représentations dominantes au sujet du califat et de la oumma n'ont pas de fondement dans le Coran et qu'elles ont été élaborées plus de deux siècles après l'avènement de l'islam. Sans nier le poids de la colonisation et des relations géostratégiques entre les Etats occidentaux et arabes, les auteurs observent l'effet de la montée des courants islamistes sur les problèmes politiques et identitaires auxquels les sociétés musulmanes font face. Ils avancent enfin que le refus d'une certaine gauche de prendre au sérieux les discours islamistes a des répercussions directes tant sur les groupes musulmans en Occident que sur la façon de concevoir les politiques de la diversité. Les auteurs souhaitent contribuer ainsi à un dialogue fondé sur la prise en compte de réalités difficiles à analyser, plutôt que sur leur déni, et offrent un contrepoids aux discours en vogue, ceux des islamistes comme ceux des individus qui en sous-estiment l'importance. L'ouvrage inclut un glossaire qui définit plusieurs notions issues de la langue arabe et liées à un univers religieux particulier, ainsi que des cartes en couleur et une brève chronologie de l'islam et du califat.