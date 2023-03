Le potager anti-crise. Manger sain en dépensant peu

Manger sain et à moindre coût est devenu l'une des préoccupations majeures des Français... car qu'elle soit écologique ou économique, la crise oblige à consommer différemment. Faire son potager permet de dépenser moins, de manger des produits bio et de réduire son impact sur la planète. Rodolphe Grosléziat rassemble dans ce livre son expérience inédite du jardin potager : pour chacune des cultures, il a recherché les techniques les plus simples, les plus saines, les plus " rentables ". Partant " de rien ", il est parvenu au fil des années à une quasi-autonomie et nourrit sa famille toute l'année grâce aux légumes de son jardin, cultivés sans engrais ni pesticides. Ce tour de force ne le mobilise guère plus qu'une demi-heure par jour en moyenne. Mieux encore, Rodolphe comptabilise ses récoltes en fonction des cours du marché et nous prouve par les chiffres que " faire son potager, ça vaut le coût ", puisque l'économie réalisée représente entre 2, 5 et 3 fois la valeur d'un SMIG mensuel par an...