The Mortal Instruments La bande dessinée Tome 4

L'adaptation en bande dessinée de la série à succès The Mortal Instruments, avec des bonus inédits ! Valentin a kidnappé Maia et Simon, les deux dernières Créatures Obscures dont il a besoin pour activer l'Epée Mortelle. Ainsi, il déclenche une guerre sanglante entre les démons qu'il contrôle et les Chasseurs d'Ombre. Clary et ses amis rejoignent le combat et devront faire face à des vérités qui les changeront à jamais...