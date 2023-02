Nos chers pieds. Bien-être, beauté, confort [EDITION EN GROS CARACTERES

" J'ai marché pieds nus sur tous les continents, et même en certaines villes. Nos pieds sont notre liberté! Non seulement nos pieds analysent en permanence très finement le sol, mais, par le jeu des os et des muscles, ils nous permettent de rester en équilibre, de courir, de sauter, grimper. Ils méritent donc le plus grand respect et les meilleurs soins. C'est ce qui nous intéresse ici. Car il arrive qu'ils soient transformés en sortes de bijoux, bien rangés dans des boîtes à pieds, nommées chaussures. Ils fonctionnent alors comme des moignons. Il est alors temps pour nous de partir à la découverte de ces deux agents moteurs fondamentaux de notre vie ! " FG