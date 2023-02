La merveilleuse promesse [EDITION EN GROS CARACTERES

En 1840, la Saône connaît une crue dévastatrice. Pierre Geoffroy, pêcheur apprécié de tous, sauve de la noyade les deux enfants du meunier ainsi que Mélanie Seignebert, fille du plus gros négociant de la ville. Si le premier remercie comme il se doit le jeune homme pour sa bravoure, le second n'entend pas témoigner la moindre reconnaissance à un homme de basse extraction. Soupçonnant des sentiments entre Pierre et Mélanie, et voyant d'un très mauvais oeil cette possible relation, il met tout en oeuvre pour les éloigner. Seignebert a des projets bien plus lucratifs pour sa fille. Tenue à distance de Pierre mais liée à lui par une promesse, Mélanie s'y tiendra-t-elle ?