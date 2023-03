Abracadabra : Le trésor du corsaire

Une nouvelle aventure pour Eric Antoine et ses élèves de l'école Abracadabra ! Il est temps pour les apprentis magiciens Eva, Jules et Omar d'apporter de la joie aux enfants dans les hôpitaux avec Eric Antoine. Lors de leur spectacle au centre hospitalier de Bayonne, Omar retrouve Tristan, un ami d'enfance qui est maintenant en fauteuil roulant après une chute lors d'une visite du château d'Abbadia. Ce dernier lui explique qu'il était à la recherche du trésor du corsaire Coursic, célèbre au XVIIème siècle sur toute la Côte Basque. Selon la légende, la carte au trésor se trouverait au château. Ni une, ni deux, les élèves en informent Eric et ils décident, ensemble, de partir à sa recherche ! Mais ils vont vite s'apercevoir qu'ils ne sont pas les seuls à le convoiter. Une chose est sûre : ils devront redoubler d'efforts et apprendre de nouveaux tours de magie exceptionnels pour surmonter une multitude d'obstacles et résoudre ce mystère ! Pour découvrir les aventures d'Omar, Eva, Jules et Eric et en savoir plus sur la baguette magique de Robert-Houdin et le Cirque Fantôme, plonge-toi dans les romans La baguette volée et Le cirque fantôme. Eric Antoine est un magicien-humoriste, jury de La France a un Incroyable talent et présentateur de l'émission Lego Masters. Elu 7e personnalité préférée des enfants (Journal de Mickey), Eric a décidé de se lancer dans l'édition jeunesse en transmettant ses connaissances de la magie via des romans remplis d'aventure !