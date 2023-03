Semeurs de forêts. Créer des forêts sanctuaires

Nos forêts souffrent, et ce depuis bien avant les terribles incendies qui ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares sur notre territoire à l'été 2022, accentuant notre prise de conscience collective. Cet ouvrage est né du désir farouche de quelques particuliers d'agir face à ces enjeux environnementaux. Sans réelle connaissance préalable du monde forestier, ils se sont lancés dans une aventure hors norme en créant l'association " Semeurs de Forêts " en 2019, dont la vocation est la restauration des écosystèmes et la création de forêts sanctuaires dans toute la France, là où ce serait possible. Ils souhaitent aujourd'hui offrir au plus grand nombre des conseils pratiques et des réflexions sur notre rapport à l'environnement, issus de leurs premières années d'expérience. Conçu comme un guide, ce livre présente ainsi les étapes à suivre pour créer une forêt (de quelques ares à plusieurs hectares), des haies ou des bosquets : choix du terrain (surface, achat ou mise à disposition, PLU...), découverte et préparation du sol, sélection des arbres, conception du projet, plantations, suivi et entretien... Que vous plantiez un arbre ou 20 000, que vous protégiez un mètre carré de terre ou des centaines d'hectares, cet ouvrage est là pour vous aider à rendre des espaces à la nature et à entrer en lien avec ce monde étonnant pour mieux l'observer, l'écouter, le comprendre. Cette aventure est extraordinaire, vous en sortirez grandi, avec un autre regard sur l'univers qui vous entoure.