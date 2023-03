La gamification. Comment utiliser les mécaniques du jeu pour engager et fidéliser

La gamification est l'ensemble des pratiques permettant d'utiliser les mécaniques des jeux pour résoudre des problèmes de la vie réelle : ceux des entreprises, des managers, des enseignants et des communicants. Cet ouvrage présente les principes fondamentaux et les techniques qui font le succès des meilleurs programmes de gamification et propose une méthodologie étayée de nombreux exemples d'application en entreprise. La gamification pourra ainsi être utilisée comme vecteur de communication et de fidélisation clients et également permettre de motiver les collaborateurs et d'améliorer le travail en équipe.