Enchanté de vous connaître

Un témoignage précieux sur l'Amérique du XXe siècle, à travers les relations familiales et conjugales de personnages déchus, loin de l'American dream tant vanté dans la littérature américaine. " Je ne sais pas très bien comment m'y prendre, mais j'ai terriblement envie de vivre différemment " : tel est le constat, sinon le voeu pieux, que pourraient faire tous les personnages mis en scène par le grand dramaturge américain Arthur Miller dans les nouvelles ici rassemblées, écrites entre 1951 et 1967. Un comédien qui lève le rideau sur ses années perdues, deux amis sillonnant l'Italie pleins de leur mal-être, trois " misfits " tâchant de fuir leur existence sous le soleil brûlant du désert californien (texte qui donnera naissance au film Les Misfits) : tous attendent une délivrance qui ne vient pas. Mais le lecteur, lui, ne regrettera pas de les avoir croisés dans ces pages, et refermera le livre enchanté de les avoir connus. " Il y a dans l'écriture dramatique une certaine agressivité ; en revanche, il existe une forme d'art aimable et familière, c'est la nouvelle. " Arthur Miller