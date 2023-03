Frigobloc. Les fiches cuisine qui vous simplifient la vie

Un format malin signé FrigoBloc pour cuisiner avec la recette sous les yeux ! - 1 porte-fiches aimanté contenant 30 fiches de recettes recto/verso, soit 60 recettes express et gourmandes (entrées, plats et desserts). - 1 bloc de liste de courses également aimanté et indépendant pour noter tout ce dont vous aurez besoin pour cuisiner vos bons petits plats. Le porte-fiches se recharge au grès de vos envies, avec les autres titres de la collection !