La conquête du cheval. Une histoire génétique

Le cheval a été domestiqué il y a 4 200 ans dans les steppes du Nord-Caucase. Ce ne fut ni plus ni moins qu'une révolution annonçant une ère nouvelle : celle de la vitesse. Dès lors, "le monde lui-même parut plus petit que jamais" . L. O. Des chevaux rupestres aux champions des champs de courses, c'est l'histoire du cheval et du long compagnonnage que nous avons entretenu avec lui que nous conte ici Ludovic Orlando. Son livre est une passionnante enquête généalogique, mêlant génomique de pointe, archéologie, histoire des peuples, des langues et des migrations. Qu'ils soient chevaux de Botaï ou de Przewalski, pur-sang anglais ou arabes, mules ou mulets, destriers médiévaux ou encore montures des Vikings et de Gengis Khan, avec la génétique, nous savons désormais à quoi ils ressemblaient et d'où ils venaient. L'ADN résout certes des énigmes mais il pose aussi de nouvelles questions : grâce à lui, Ludovic Orlando nous offre un extraordinaire voyage dans l'espace et dans le temps, accrochés à la crinière - et aux fossiles - d'animaux splendides qui font rêver.