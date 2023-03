J'arrête d'en faire trop !. Les conseils d'une psychiatre pour sortir des pièges du perfectionnisme

Après le succès rencontré avec son précédent ouvrage, Bien dans ma tête, le docteur Caroline Depuydt nous apprend qu'il est tout-à-fait possible d'être un perfectionniste sain, adapté, heureux, en paix, et ça c'est une très bonne nouvelle ! Nous sommes nombreux à nous considérer comme perfectionniste, tantôt cela ne nous pose aucun problème et nous semblons vivre de façon plus ou moins adaptée avec ce trait de caractère, tantôt nous sommes tourmentés face aux exigences parfois démesurées que nous nous fixons. Ce perfectionnisme-là est envahissant et finit par nous faire souffrir. Il engendre, entre autres, stress, dépression, burn-out et syndrome de l'imposteur. Dans ce nouveau livre basé à nouveau sur son expérience et sur les nombreux échanges avec ses patients, la psychiatre Caroline Depuydt, bien connue du grand public depuis qu'elle est chroniqueuse dans La Grande Forme sur Vivacité auprès d'Adrien Devyver, a élaboré une modélisation du perfectionnisme, et de ses causes, pour permettre de l'apprivoiser et de faire la paix avec lui. Ce modèle, basé sur les neurosciences, vise à reprogrammer notre cerveau en le faisant évoluer de la rigidité à la flexibilité mentale, c'est-à-dire d'un monde régi par l'obsession du contrôle et des règles à un monde plus souple où les balises que l'on se fixe nous donne le droit à l'erreur et au repos. Cet ouvrage se veut interactif, il permettra de développer une approche tout à fait individualisée. En effet, chaque chapitre donnera l'occasion de se tester pour savoir exactement où on est dans l'échelle de perfectionnisme, de stress, de burnout et autres manifestations invalidantes. Ainsi, chacun pourra adapter les mesures à prendre en fonction de sa propre situation. Chaque chapitre sera également l'occasion d'explorer des exercices faciles à mettre en oeuvre pour reprogrammer son cerveau avec curiosité, plaisir et (presque) sans effort.