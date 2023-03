Choc terminal Tome 2

"Férocement intelligent, toujours surprenant, d'une grande audace spéculative et d'un humour noir ravageur". Publishers Weekly Parce que la montée des eaux menace l'existence même des Pays-Bas, leur reine Frederika Mathilde Louisa Saskia comprend mieux que quiconque la notion d'urgence climatique. Invitée à une rencontre secrète au Texas par T. R. Schmidt, l'excentrique propriétaire d'une chaîne de fast-food, Saskia découvre non sans inquiétude les plans du milliardaire. En bon Texan, T. R. veut mettre fin, de façon décisive, aux hausses de températures qui accablent le sud des Etats-Unis. Et si son remède, inspiré par l'explosion du volcan Pinatubo, était pire que le mal ? Du delta du Mississipi à l'Inde, des Pays-Bas à la Papouasie, Neal Stephenson nous plonge dans une incroyable fresque du futur proche. Choc terminal est sans doute le roman le plus audacieux jamais écrit sur l'ingénierie climatique. Neal Stephenson (né en 1959) est l'auteur-culte de Cryptonomicon, L'Age de diamant (prix Hugo), Le Samourai virtuel et du Cycle Baroque (inédit en français). Ses romans touffus, fourmillant d'idées renversantes, se caractérisent aussi par un humour érudit et débridé. Roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Benoît Domis. Illustration de couverture : Aurélien Police