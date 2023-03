Mon carnet pour sauver la planète

Un carnet de papeterie à compléter pour se lancer dans des actions simples et nécessaires pour sauver la planète. Plusieurs rubriques : - Observer et connaître la nature - Vers le zéro déchet à la maison ! - Bien se nourrir et connaître les aliments - Faire ses courses autrement - Prendre soin de la mer Des tests, quiz, astuces et petites infos faciles pour comprendre les enjeux écologiques et motiver les enfants à faire changer les réflexes de toute la famille !