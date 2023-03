Savage She-Hulk. L'intégrale 1981-1982

Miss Hulk ne doit pas se méfier que des nombreux ennemis qui lui donnent du fil à retordre, elle doit aussi lutter contre Jennifer Walters ! Les deux moitiés de notre héroïne se battent pour le contrôle de leur corps, Miss Hulk refusant de reprendre l'apparence de Jen, et Jen craignant de se perdre derrière la puissance de Miss Hulk. En plus, chaque personnalité est intéressée par un homme différent ! Suite et fin de la première série consacrée à la cousine de Bruce Banner ! La série Disney+ a aiguisé l'intérêt des fans pour les atypiques aventures de la grande verte. Savage She-Hulk, bien que différente de la série de John Byrne (publiée dans un album MARVEL OMNIBUS), ne démérite pas. Elle est aussi passionnante !