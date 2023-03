Lockwood & Co Tome 1 : Le Crâne qui murmure. Edition 2023

Depuis qu'ils ont frôlé la mort dans un manoir hanté six mois plus tôt, les affaires ne vont pas très fort pour les membres de l'agence Lockwood & Co. Kipps et son équipe marchent sur leurs plate-bandes et les narguent avec leurs uniformes parfaitement repassés. Anthony bouillonne. Au comble de la colère il lance un défi à son rival : la prochaine fois qu'ils seront en concurrence, le perdant devra admettre publiquement sa défaite. L'occasion ne tarde pas à se présenter. Les deux agences se retrouvent sur le terrain alors que Lucy, Anthony et George sont en train de procéder à l'excavation du Dr Edmund Bickerstaff. Lorsque George, gaffeur invétéré, libère malgré lui un terrible fantôme...