Sermons aux oiseaux

Prenant pour modèle idéal le Sermon aux oiseaux de François d'Assise, ces "cinquante homélies pour le Temps présent" nous appellent à accueillir de façon neuve les paroles de Jésus, le "Prédicateur absolu" . Elles nous convient, écrit Sylvie Germain dans sa préface, à la "joie de lire avec nos cinq sens, et de développer à notre tour et à notre mesure un sixième sens : celui du chant silencieux, du picorement de la lumière, d'une continuelle migration intérieure pour découvrir les trouées d'infini secrètement inscrites dans notre finitude" . Loin de toute tonalité de sermonneur, un moine-poète ouvre pour nous de nouvelles "portes de la perception" . Le frère François Cassingena-Trévedy, normalien, entré dans la vie monastique en 1980, est spécialiste de la tradition liturgique et des Pères de l'Eglise, notamment syriaques. Il a publié de nombreux ouvrages, dont Paroles d'altitude (Albin Michel, 2022)