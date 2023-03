Gwendoline profite des vacances d'été pour couper avec le lycée et prendre de la distance avec la maladresse de ses parents et l'absence de sa soeur aînée. Elle rejoint ses grands-parents qu'elle ne connaît pas en pleine campagne. Dans la maison voisine vit Maëlle, sa cousine qui partage avec elle son quotidien et sa passion : l'apiculture. Car les abeilles, ces insectes mal-aimés, savent se défendre comme elle ! Mais pour l'heure, la découverte d'un vieux téléphone portable laisse penser qu'un meurtre a été commis dans ce hameau. Une enquête prenante qui dresse un portrait complexe de la campagne et de ses habitants, et qui amène les deux cousines à découvrir un secret de famille dont le venin continue de couler dans leurs veines.