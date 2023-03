Billie Jazz Tome 1 : Les auditions

Billie Jazz est une jeune fille joyeuse et dynamique. Elle est aussi une grande passionnée de danse, tout comme sa meilleure amie, Maya. Aujourd'hui, leur prof a une grande nouvelle : une nouvelle classe de danse va ouvrir. C'est le programme " Danse Elite" réservé aux meilleurs danseurs de la ville . Pour être sélectionné il faut s'entrainer dur et réussir les auditions. Billie et Maya sont super motivées mais réussiront-elles ? Pourront-elles réaliser leur rêve ? Pas facile quand on est en compétition avec les danseurs du célèbre Studio Pop ! "Billie Jazz" transporte les jeunes dans le merveilleux univers de la danse. Entraînements, compétitions, amitiés, histoires d'amour et rivalités sont à l'honneur dans cette série à succès. Déjà 12 romans parus et un incroyable succès qui ne se dément pas.