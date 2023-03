Les temps perdus

Le confinement de Conrad et Paul ! Un jour, un nouveau virus apparait en Chine. Quelques mois plus tard, l'humanité se voit dans l'obligation de tout stopper net : l'Eurovision est annulé. L'irritation est grande, notamment chez Conrad et Paul à Cologne. Tout est sens dessus dessous et voilà qu'il devient obligatoire de rester à la maison. Et bien entendu c'est au printemps que la catastrophe se déclare ! Pile au moment où les hormones de Paul commencent à danser la samba... Alors que faire ? On téléphone, on se remémore, on philosophe, on tombe amoureux de l'adorable directeur du supermarché... Mais bien entendu, on le fait en respectant les règles de distanciation sociale. Ralf König nous raconte le confinement en nous plongeant dans celui de ses deux plus fameux personnages, Conrad et Paul. Un livre dans la continuité des projets de l'auteur : drôle et rafraichissant, truffé d'anecdotes loufoques autant que de commentaires pertinents.