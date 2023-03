La folie Shakespeare. Une étrange exubérance

En visitant de nombreux aspects de l'oeuvre de Shakespeare et en passant allègrement de l'un à l'autre, ce livre en révèle l'hétérogénéité inépuisable et l'exubérance créatrice, qui répond à l'exubérance de la vie et de l'univers et qui rencontre, dans les pièces de théâtre comme dans les poèmes, des zones d'ombre, une sorte de face nocturne de la réalité qui passe l'entendement. D'où la présence dans cette oeuvre de tant de fous et de folie, le fou représentant une autre manière, énigmatique, d'être et de connaître. La diversité du livre répond à la diversité de Shakespeare, et naît de la même prise de conscience des limites du savoir.