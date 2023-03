Le grand livre de la menuiserie et du travail du bois

Que ce soit pour réaliser des étagères ou réparer un volet, on se trouve forcément à un moment ou à un autre en contact avec le bois. Certaines tâches basiques ne nécessitent pas forcément de faire appel à un professionnel. Suivez les conseils, trucs et astuces de Robert Longechal, expert en bricolage ! Apprenez à utiliser une défonceuse ou une perceuse, à construire une étagère à l'aide de tourillons, à réaliser une bibliothèque en bois massif... Tout en couleur, illustré avec plus de 1000 photos, ce guide visuel vous accompagne pas à pas dans vos tâches quotidiennes de bricolage. Cette nouvelle édition apporte 6 nouvelles fiches : assemblage à vis cachées, bibliothèque d'escalier, mezzanine démontable, tête de lit, porte de garage...