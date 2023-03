Comment bien choisir son fouet ?. Tous les usages et bonnes pratiques des ustensiles de cuisine

Fouet, vide-pomme, épluche-légumes... Comment bien choisir et bien utiliser les ustensiles en cuisine ? Julie Schwob présente dans ce guide très pratique plus de 90 ustensiles classés selon leurs fonctions : découper, mélanger, éplucher, filtrer, dresser ou cuire. Grâce à des fiches illustrées, ponctuées de conseils, d'anecdotes et d'astuces pour un usage détourné, vous ne laisserez plus vos maryses, presse-purées ou volettes à gâteaux dormir au fond de vos placards !