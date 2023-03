Le voyage. Grand Panda et Petit Dragon

Accompagnez Grand Panda et Petit Dragon dans cette nouvelle aventure extraordinaire, qui fait suite à l'épopée entreprise dans Grand Panda et Petit Dragon. Si nos deux amis ont trouvé une certaine sérénité dans leur temple, ils ont comme une impression d'inachevé. Alors, ils décident de partir en voyage vers des contrées inconnues. Au fil d'un chemin semé d'embûches et de défis, ils découvrent qu'ils possèdent déjà en eux tout ce dont ils ont besoin. Ils apprennent que le changement, aussi effrayant soit-il, est possible et qu'en faisant preuve de patience, on peut accomplir de grandes choses. Inspiré par les enseignements bouddhistes, Le Voyage est une fable unique sur la beauté simple de la vie et de la nature, une ode à l'amitié et à l'amour envers soi et les autres et une ode à l'aventure, quelle qu'elle soit.