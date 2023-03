X-Men : X of Swords Tome 2 : Destruction

Rien ne va se passer comme prévu dans le conflit qui oppose les mutants de Krakoa, et l'ancienne famille d'Apocalypse venue de la mystérieuse Arakko. La quête des dix candidats au duel, qui doivent chacun trouver une épée d'exception pour affronter le champion d'Arakko, s'avère compliquée et tout le monde n'a pas l'intention de se battre à la loyale ! Quel destin pour les mutants ? Tous les auteurs et toutes les séries mutantes sont impliquées dans ce crossover dont les chapitres courent d'une série à l'autre. Le chef d'orchestre est toujours Jonathan Hickman (House of X) mais un grand nombre d'intrigues des différents titres trouvent ici une résolution. Une saga si gigantesque que nous vous la proposons en deux albums, en mars et avril.