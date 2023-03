Huiles essentielles pour tout soigner

Saviez-vous que les huiles essentielles sont vos alliées pour traverser l'hiver sans rhume, faire le grand nettoyage de sa maison au printemps, éloigner les moustiques en été et lutter contre les petits coups de déprime en automne ? Les bienfaits de ces véritables trésors de la nature sont infinis ! Alors n'attendez plus pour adopter une nouvelle routine de vie, en apprenant à utiliser les huiles essentielles à bon escient, en préparant des recettes adaptées à vos besoins et à votre style de vie. De quoi booster votre énergie et faire face aux petits soucis rencontrés à chaque période de l'année ! Retrouvez : - 100 recettes pour la beauté, la santé, les bobos, le sport, la cuisine et l'entretien de la maison - Des rituels à suivre selon les saisons, vos besoins et vos envies - Des focus sur les huiles fondamentales et la manière de les utiliser Avec 100 recettes préparées à partir de 25 huiles essentielles incontournables.