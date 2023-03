Alice et Jules ont quatre-vingt-cinq ans et des poussières. Ils se rencontrent sur un banc du Jardin du Luxembourg, les enfants jouent devant le bassin où voguent les bateaux, un rayon de soleil perce à travers les feuillages. Il y a comme un air de déjà-vu. Est-ce une impression ? Alice et Jules s'aiment depuis toujours mais les souvenirs s'échappent... Par un tour de force et de magie, Eliette Abécassis remonte le temps de leur relation amoureuse, étape par étape, dans une chronologie à rebours, pour nous en révéler toutes les nuances, les rêves, les désirs mais aussi les regrets. L'auteure nous livre une folle histoire d'amour, qui dure envers et contre tout. Vieillesse, routine, retrouvailles, désamour, jalousie, mariage, passion : le film défile à l'envers dans ce voyage étourdissant, de l'ère des réseaux sociaux à la chute du mur de Berlin, mai 68, la guerre d'Algérie... Tous les couples ne survivent pas à tant d'épreuves. Alors pourquoi celui-ci ? L'auteure nous donne les clés avec ce livre profondément romanesque et plein de tendresse. Un baume contre le cynisme et la solitude, un roman qui fait vibrer, apaise et donne de l'espoir.