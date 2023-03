Shut Hell Tome 1

Au début du XIIIème siècle, une guerrière sanguinaire nommée Shut Hell, l'esprit vengeur, sème la terreur au sein de l'armée mongole, pourtant réputée invincible. Cette ancienne soldate tangoute semble en effet dotée d'une force surnaturelle et capable d'échapper à la mort. Mais son destin bascule le jour de sa rencontre avec Yurul, un jeune prince mongol en exil cherchant à protéger une mystérieuse collection de tablettes de jade... Yu Itô, l'autrice d'Ookami Rise, est de retour dans le catalogue Panini Manga avec sa première longue série Shut Hell (meilleur espoir du 16ème prix culturel Osamu Tezuka) qui s'est achevée au Japon en 2017. Dans ce manga doté d'un contexte historique original, Yu Itô mêle habilement action et fantastique pour livrer un propos universel sur l'importance de préserver la culture et l'héritage de tous les peuples.