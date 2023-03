La grammaire progressive de l'anglais

La grammaire de l'anglais qui accompagne l'étudiant depuis la licence jusqu'aux concours. Cet ouvrage propose un panorama de la grammaire anglaise contemporaine. Destiné à accompagner l'étudiant tout au long de ses études, il permet de consolider les bases, d'approfondir les savoirs et de mettre leurs connaissances en pratique. Il constitue un outil de travail essentiel de la licence à la préparation des concours de recrutement d'enseignants. Il comprend 18 chapitres agencés en trois grandes parties (groupe nominal, groupe verbal organisa-tion de la phrase) et plus de cent exercices variés incluant des commentaires de segments authen-tiques.