Les aventures de lady Eleanor Swift Tome 1 : Meurtre à l'anglaise

Alors qu'elle a passé des années autour du monde, à prendre le thé en Chine, à croiser des alligators au Pérou ou à échapper à des bandits en Perse, Eleanor Swift est obligée de rentrer en Angleterre. Son oncle vient de décéder en lui léguant un vieux manoir familial, avec son personnel attentionné et ses secrets. C'est un changement de vie total dans une campagne bucolique, très tranquille pour une jeune aventurière. Tranquille ? Pas tant que ça. Lors d'une promenade nocturne pour découvrir les environs, Lady Swift aperçoit au loin un homme que l'on assassine. Le temps d'arriver sur place, le meurtrier a disparu... et la victime aussi ! Elle est sûre de ce qu'elle a vu, mais un meurtre sans cadavre n'est pas un meurtre, et la police locale prend la jeune lady pour une illuminée. Pas le choix, Eleanor doit découvrir ce qui se trame. Et lorsque sa vénérable Rolls-Royce est sabotée, elle sait qu'elle est sur la bonne piste : le meurtrier l'a dans sa ligne de mire...