Mérit & Ouâti. Tome 1, Le Taureau d'Avaris

Une aventure fantastique au temps des Pharaons. Dans l'Egypte du 15e siècle avant J. C, la jeune Mérit et son petit frère Ouâti prennent tous les risques afin de libérer la fille d'un dieu maudit, retenue prisonnière dans une salle secrète au coeur du temple d'Amon. Voyage sur le Nil, rencontres étonnantes, visites de lieux hors du commun, l'enquête de Mérit et Ouâti les conduit dans le nord du pays, jusqu'au palais royal d'Avaris, avec comme seul indice un mystérieux hiéroglyphe représentant un taureau. Les aventures de Mérit et Ouâti offrent un plongeon dans la vie quotidienne des Egyptiens de cette époque. L'info en + : Ce roman est richement illustré par Nathalie Janer, auteur jeunesse d'une trentaine d'ouvrages, et écrit par Christophe Cazenove, scénariste des Sisters et des Petits Mythos, tous deux accompagnés par Amandine Marshall, docteur en Egyptologie, conseillère scientifique auprès de France Télévisions et conceptrice de ToutankaTube et NefertiTube, chaînes d'égyptologie sur le net.