Les Pays d'Amir

Après le déracinement et l'exil, le long chemin pour retrouver une terre d'accueil. Amir, réfugié syrien arrivé en France il y a quelques mois, rencontre Solange, près du squat où il réside, qui lui propose de l'héberger. Peu à peu le jeune homme découvre cette nouvelle famille : les trois enfants qui l'accueillent, entre chaleur et indifférence, le couple formé par Solange et Jack, le grand-père aigri et raciste qui tient un petit restaurant avec Héléna, la soeur de Solange. Pour se rendre utile et ne pas avoir l'impression de profiter de la situation, Amir décide de leur prêter main forte en cuisine. Un récit émouvant, alternant entre les souvenirs de sa vie d'avant, ceux du pays quitté et la vie telle qu'elle se présente maintenant : entre sa rencontre avec Héléna dont il tombe amoureux, et l'avancée de ses démarches pour obtenir un visa.