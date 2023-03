Rose et Windy se connaissent depuis l'enfance. Elles se retrouvent chaque été au lac Awago où leurs familles louent des cottages. Cet été-là, elles ont 13 ans et 11 ans et demi, passent leurs journées à se baigner, à faire des barbecues en famille et à regarder des films d'horreur en cachette. Mais surtout, elles partagent les mille questions de l'entrée dans l'adolescence. Leur étroite différence d'âge est suffisante, à cette étape charnière, pour que leurs préoccupations diffèrent : Rose suit avec beaucoup d'intérêt les démêlés d'un groupe d'ados plus âgés, tandis que Windy aime encore jouer. Une plongée toujours fine et juste dans l'adolescence.