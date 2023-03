Russie. Dictionnaire d'histoire et de civilisation, 2e édition

Ce dictionnaire d'histoire et de civilisation, à destination d'un public varié (étudiants, curieux, amoureux de la Russie...), offre les clés permettant de (re)découvrir la Russie d'hier et d'aujourd'hui, sous toutes ses facettes : géographie, politique, idéologie, économie, religion, institution, militaire, société, droit, littérature, culture... Pour comprendre la trajectoire de la Russie, la " nostalgie d'empire " des Russes et les origines du drame qui se joue en Ukraine, pour prendre de la hauteur et éviter les jugements à l'emporte-pièce, il n'y a qu'une solution : le détour par le passé. Le présent éclairé par le passé, tel est le fil rouge de cet ouvrage. Enrichie et actualisée, cette nouvelle édition, comprend 641 notices dont 36 inédites. Les plus : - un système de renvoi permettant d'en savoir plus sur les aspects ou les notions développées dans chaque notice - une chronologie - une bibliographie critique - une liste des notices regroupée par thèmes - un index des noms propres