Comment réaliser un diagnostic stratégique ? Quelle méthode employer pour formuler une stratégie ? Comment construire un avantage concurrentiel ? Comment innover sur le Business Model ? Comment organiser la croissance de l'entreprise ? Alliant théorie et pratique, ce manuel met l'accent sur l'acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout étudiant pour réussir sa Licence, son Bachelor ou son DUT. Il propose : - des situations concrètes pour introduire les concepts et les notions clés ; - un cours visuel et des conseils méthodologiques pour acquérir les connaissances fondamentales en stratégie d'entreprise stratégie (diagnostic et formulation) ; - de nombreux exemples, des cas d'entreprises détaillés (Netflix, Lydia, Zara, Too Good To Go, Apple, Hermès, basic Fit, Swile, Porsche, Schein , Lego, Babolat, Tinder, Decathlon, Vinted, Nespresso etc.) et des éclairages professionnels pour concrétiser le lien entre concepts académiques et pratiques stratégiques ; - des applications progressives et variées (QCM, études de cas, activités) et leurs corrigés détaillés pour s'évaluer et s'entraîner. Cette seconde édition a été mise à jour et enrichie, notamment de nouveaux cas d'entreprise avec des start-ups comme Lydia, Too Good to Go ou encore Vinted.