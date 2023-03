Visions d'un monde à l'autre. Edition

Et si on osait imaginer un monde idéal ? "J'avais la chance que mon incarnation me propose la possibilité de passer en conscience d'un monde à un autre. Ce choix m'était offert. J'étais née à la charnière, là où s'était produit le basculement. J'avais survécu à ce qui n'était pas la fin du monde, mais la fin d'un monde". Brigitte Pietrzak nous entraîne dans un univers où règnent la joie et la paix. Dans cet endroit idyllique, les villes sont de vastes jardins, les humains respectent la nature, vivent en harmonie avec eux- mêmes et les autres. "Avoir" cède la place à "être" et à "aimer" . Ces précieuses visions ouvrent la voie à un nouveau monde, qui n'attend que nous pour se manifester...